«Урал» — ЦСКА: дата и время начала матча 1 тура РПЛ
22 июля, в субботу, ЦСКА в Екатеринбурге проведет матч с «Уралом» в 1-м туре чемпионата России-2023/24. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 13.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию матча «Урал» — ЦСКА можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 12.00. «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи.
15 июля команда Владимира Федотова проиграла «Зениту» (0:0, 4-5) в матче за OLIMPBET Кубок России. 16 июля «Урал» победил «Крылья Советов» (1:1, 5-3) в товарищеской встрече.
РПЛ — чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
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|П
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|О
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1
|Зенит
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|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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