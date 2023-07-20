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Сегодня, 12:10

«Урал» — ЦСКА: дата и время начала матча 1 тура РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Тренер Владимир Федотов.
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

22 июля, в субботу, ЦСКА в Екатеринбурге проведет матч с «Уралом» в 1-м туре чемпионата России-2023/24. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 13.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Урал» — ЦСКА можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 12.00. «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи.

15 июля команда Владимира Федотова проиграла «Зениту» (0:0, 4-5) в матче за OLIMPBET Кубок России. 16 июля «Урал» победил «Крылья Советов» (1:1, 5-3) в товарищеской встрече.

РПЛ — чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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