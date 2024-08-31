Геркус считает, что от трансфера Соболева проиграли и «Зенит», и «Спартак»
Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».
30 августа «Зенит» объявил о переходе 27-летнего Соболева, контракт с нападающим рассчитан на 3 сезона с возможностью продления еще на один. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
«Чего ожидаю от Соболева в новом клубе? Ожидаю, что он будет играть и приносить пользу. Во-первых, я не думаю, что болельщики «Зенита» чего-то очень ждут от этого трансфера. Потому что всегда относились очень тяжело к переходам из «Спартака». Потому что, в какой-то степени, я тоже болельщик питерцев.
Если говорить про футбольную часть, то конечно, игрок с такой статистикой будет забивать голы. В РПЛ у него статистика 60+30, забивал в кубке России и в сборной. Кто выиграл от этой сделки? В моменте обе стороны выглядят проигравшими. «Зенит» получает нападающего, который месяц не тренировался и многие болельщики воспримут с осторожностью. И непонятно, качественного игрока ли приобрели? А «Спартак», по сути, потерял футболиста, забивавшего немало, чтобы сказать, что клуб разбрасывается нападающими. Такими игроками можно легко разбрасываться? Не думаю", — цитирует Геркуса Metaratings.
За «Спартак» Соболев выступал с января 2020 года. На его счету 58 забитых мячей и 32 результативные передачи в 140 матчах за клуб.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
4
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
5
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
6
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1