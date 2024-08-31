Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:24

Геркус считает, что от трансфера Соболева проиграли и «Зенит», и «Спартак»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

30 августа «Зенит» объявил о переходе 27-летнего Соболева, контракт с нападающим рассчитан на 3 сезона с возможностью продления еще на один. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

«Чего ожидаю от Соболева в новом клубе? Ожидаю, что он будет играть и приносить пользу. Во-первых, я не думаю, что болельщики «Зенита» чего-то очень ждут от этого трансфера. Потому что всегда относились очень тяжело к переходам из «Спартака». Потому что, в какой-то степени, я тоже болельщик питерцев.

Если говорить про футбольную часть, то конечно, игрок с такой статистикой будет забивать голы. В РПЛ у него статистика 60+30, забивал в кубке России и в сборной. Кто выиграл от этой сделки? В моменте обе стороны выглядят проигравшими. «Зенит» получает нападающего, который месяц не тренировался и многие болельщики воспримут с осторожностью. И непонятно, качественного игрока ли приобрели? А «Спартак», по сути, потерял футболиста, забивавшего немало, чтобы сказать, что клуб разбрасывается нападающими. Такими игроками можно легко разбрасываться? Не думаю", — цитирует Геркуса Metaratings.

За «Спартак» Соболев выступал с января 2020 года. На его счету 58 забитых мячей и 32 результативные передачи в 140 матчах за клуб.

Источник: Metaratings
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
4
2
Читайте также
Папин vs Валера: бой, когда не хочется смотреть на ринг-герлз
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: из Москвы — в Санкт-Петербург
Слишкович о переходе Соболева в «Зенит»: «Это бизнес»
Салихова: «Вместо перчатки в «Зенит» отправили Соболева»
Боярский — о Соболеве в «Зените»: «Вряд ли найдутся люди, которые будут недовольны переходом»
Колыванов: «Семак точно даст Соболеву шанс в «Зените»
Белоус — о Соболеве в «Зените»: «Зачем столько форвардов? У нас же нет Лиги чемпионов»
«Спартак» ничего не потерял с уходом Соболева. На месте «Зенита» отдал бы его в «Оренбург». Белоус — о команде Станковича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
4
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
6
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости