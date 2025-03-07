«Пари НН» — «Краснодар»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Пари НН» и «Краснодар» встретятся в матче чемпионата России

«Пари НН» и «Краснодар» встречаются в матче 20-го тура чемпионата России в пятницу, 7 марта. Игра на стадионе «Нижний Новгород» начинается в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча в Нижнем Новгороде. Ключевые события игры «Пари НН» — «Краснодар» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч показывает телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта 2025, 18:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

«Пари НН» находится на 11-м месте в РПЛ с 19 очками. «Краснодар» набрал 40 очков и идет третьим, при равенстве очков уступая «Спартаку» и «Зениту» по дополнительным показателям.

В первом круге чемпионата краснодарцы победили нижегородцев со счетом 2:1. Команды также обменялись победами в групповом этапе FONBET Кубка России.