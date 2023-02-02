Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:51

Чернышов считает, что у современного «Динамо» не было знакового игрока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник «Динамо» Андрей Чернышов заявил, что в современной истории бело-голубых не было ярких футболистов, которых можно назвать легендами.

«У современного «Динамо» не было яркого футболиста, как Титов в «Спартаке» или Лоськов в «Локомотиве». «Динамо» не завоевывало никаких титулов, вылетало в ФНЛ. Можно назвать Шунина, но только потому, что он провёл много матчей, но он не оставил яркий след на века, не был глыбой. У «Динамо» нет знакового игрока, которого можно назвать легендой. Это грустно и неприятно, что «Динамо» столько лет без побед. Можно вспомнить второе место в чемпионате России в 1994 году и победу в Кубке в 1995-м. Только в 2008-м при Кобелеве было третье место. А что мы можем ещё вспомнить? Только вылет», — приводит слова Чернышова Legalbet.

Последний раз «Динамо» завоевывало чемпионство ещё в СССР — в 1976 году, но тот турнир был разыгран по однокруговой системе. До этого бело-голубые выигрывали золото по классическому розыгрышу в 1963 году. Наилучшее достижение динамовцев в истории России — второе место в 1994 году.

Источник: https://legalbet.ru/news/chernishov-u-sovremennogo-dinamo-ne-bilo-znakovogo/
Андрей Чернышов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
Шоу с Костомаровым уже начинают отменять. Вернется ли фигурист на лед?
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнеев: «Мне нравится, как работает Федотов. Главная проблема ЦСКА — реализация моментов»

Овчинников заявил, что ушедших из «Локомотива» немецких специалистов нужно поблагодарить
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости