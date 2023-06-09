Отец Захаряна опроверг информацию, что семья игрока приветствует его переход в турецкий клуб

Отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна Норайр Захарян опроверг корреспонденту «СЭ» новость о возможном переходе россиянина в турецкий чемпионат. Ранее об этом сообщил Gezen Dokuz.

«Действительно ли семья Захаряна больше не возражает против перехода в чемпионат Турции? Это неправда», — сказал Захарян «СЭ».

В сезоне-2022/23 20-летний Захарян провел 37 матчей за «Динамо», забил 5 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 15 миллионов евро.

В прошлое зимнее трансферное окно сообщалось, что «Галатасарай» интересовался российским футболистом.