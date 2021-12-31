Отец Леона Классена: «Спартак» сделал очень интересное предложение"

Отец новичка «Спартака» Леона Классена Сергей Классен поделился подробностями перехода сына в российский клуб. Контракт с 21-летним россиянином рассчитан до конца июня 2025 года.

— Новый спортивный директор «Спартака» был в Австрии на одной из игр «Тироля», просматривали других игроков. И ему понравился Леон, — говорит Сергей Классен. — Потом смотрели еще одну его игру. После чего начали разговаривать с клубом и агентом Леона, который наполовину итальянец. Говорили на итальянском. И все получилось. Все договоренности были достигнуты в Москве, куда Леон прилетал. Правда, окончательно все решить и подписать соглашение не успели — у «Спартака» как раз была презентация нового главного тренера. Но Леон прошел тогда медосмотр, потом агент согласовывал некоторые пункты контакта в режиме онлайн. В итоге только вчера соглашение было подписано — до 2025 года, — сказал Классен-старший «РБ Спорт».

— Все это стало для вас неожиданностью?

— Предложения-то из России были и летом, но Леон был пока не готов, не хотел. Были варианты и из Бельгии, из второй лиги Германии, но вариант с Австрией понравился больше всего. А «Спартак» сделал очень интересное предложение, хотя мы, родители, были очень удивлены. Мы узнали об этом, когда переговоры уже шли. Случайно, из прессы. Потом уже Леон позвонил, рассказал, но сказал, что пока никому говорить ничего нельзя. Потому что некоторые пункты договора согласовывались долго и кропотливо.

— Леон никогда не жил в России. Ему не сложно будет адаптироваться фактически в незнакомой стране?

— Ну приезжают же в «Спартак» иностранцы, адаптируются. Не думаю, что Леону будет сложно. Он знает много языков — хорошо владеет английским, знает французский, русский. К лету, уверен, заговорит на русском еще более уверенно.