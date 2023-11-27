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Сегодня, 11:00

Орлов считает, что у Семака в «Зените» нет неприкасаемых игроков

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил мнение, что у главного тренера «Зенита» Сергея Семака нет неприкасаемых в команде, а также оценил конкуренцию в составе петербургского клуба.

— «Зенит», который вышел на первое место, сейчас выглядит предпочтительнее «Краснодара». Виден запас прочности. Ведь кто забил в игре с «Сочи»? Мостовой и Изидор, которые частенько выходят только со скамейки. А ведь есть еще Кассьерра, есть Сергеев. С возвращением в строй Родригао у питерцев наладилась игра в обороне. Бразилец снимает весь верх, хорош на втором этаже. Он сейчас набрал форму. Понятно, что «Сочи», наверное, не тот соперник, по которому стоит делать глобальные выводы. Тем не менее, и в таких встречах очень важно не допускать осечек.

Пока не восстановился Караваев, на подходе Марио Фернандес. Против «Сочи» справа играл левша Круговой. И в целом он понравился. Своей заряженностью, активностью. Показал, что готов составлять конкуренцию.

Пенальти Клаудиньо? Да, пижонское исполнение, ну что тут еще добавить? Семак же справедливо заметил, что в другой раз бить 11-метровый будет уже следующий в очереди. В этом и заключается сила Сергея Богданыча. У него нет неприкасаемых. Все подчинено интересам команды. Помните, был период, когда Клаудиньо оставался в запасе? Все по спортивному принципу. Какого-то фетишизма в «Зените» нет. И игроки понимают, что у всех есть шанс себя проявить. Честная конкуренция.

Вильсон Изидор. «У «Зенита» уже забивают Мостовой и Изидор, «Краснодару» некем усилить игру». Орлов — о золотой гонке, московских клубах и словах Галактионова

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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