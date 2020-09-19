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Орлов назвал гол Дзюбы в ворота «Урала» спорным моментом

17:31
Геннадий Орлов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Геннадий Орлов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал эпизод с голом форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ против «Урала».

32-летний футболист отличился на 4-й минуте игры. Главный арбитр встречи Сергей Карасев засчитал взятие ворот после подсказки ВАР.

— Спорный момент, но ВАР вот... Смотрели с Гамулой этот эпизод и пришли к тому, что офсайд. Но затем рассмотрели, в принципе, если на одной линии находятся нога Дзюбы и соперника, то превосходство отдается нападающему. Очень сложный момент, — сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Урал» отреагировал на гол Дзюбы, намекнув на офсайд

Урал — Зенит

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