Орлов назвал гол Дзюбы в ворота «Урала» спорным моментом
17:31
Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал эпизод с голом форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ против «Урала».
32-летний футболист отличился на 4-й минуте игры. Главный арбитр встречи Сергей Карасев засчитал взятие ворот после подсказки ВАР.
— Спорный момент, но ВАР вот... Смотрели с Гамулой этот эпизод и пришли к тому, что офсайд. Но затем рассмотрели, в принципе, если на одной линии находятся нога Дзюбы и соперника, то превосходство отдается нападающему. Очень сложный момент, — сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Артём Дзюба в 14 матчах против «Урала» забил уже 10 мячей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 19, 2020
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