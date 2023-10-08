Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:44

Орещук верит в примирение «Динамо» и полузащитника Макарова

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на информацию об отстранении полузащитника Дениса Макарова от тренировок с основным составом бело-голубых.

— Если это отстранение, то не слишком ли жесткое решение?

— Нет, это бывает в клубах, — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

— Вы согласны, что Карраскаль приносит больше пользы, чем Макаров?

— Нет, Карраскаль — инородное тело в данный момент. Мне не нравится, как он играет. К сегодняшнему моменту от него не было пользы.

— Верите ли вы в примирение «Динамо» и Макарова?

— Да, все будет. Не переживайте. Иногда так надо. Игрока надо немножко остудить. В этом нет ничего страшного. Это нормальная рабочая история.

8 октября «СЭ» стало известно, что тренерский штаб «Динамо» временно отстранил Макарова от тренировок с основной командой из-за недовольства его поведением на тренировках и во время матчей. Позже главный тренер бело-голубых Марцел Личка заявил, что у него нет конфликта с футболистом.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/oreshchuk-verit-v-primirenie-dinamo-i-makarova-
Денис Макаров
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
Читайте также
«Интерпол допрашивал меня как свидетеля». Загадочный трансфер бывшего вратаря сборной России
«Барыс» отправил в отставку главного тренера Скабелку
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
«Спартак» — ЦСКА: Гайич оформил дубль и вывел армейцев вперед
«Спартак» проигрывает ЦСКА: Гайич сделал дубль. Онлайн-трансляция матча
Промес после гола в ворота ЦСКА пробежал через техническую зону армейцев и обнялся с Абаскалем
«Спартак» и ЦСКА обменялись голами в первом тайме матча РПЛ
«Ахмат» — «Рубин»: гости ведут после первого тайма
«Спартак» — ЦСКА: видео голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тюкавин о словах агента про контракт с «Динамо»: «Вы его сами спрашиваете, не будет же он вас посылать»

«Спартак» — ЦСКА: видео голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
7
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
8
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
9
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 10 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости