«Оренбург» — «Ростов»: ВАР помог исправить ошибку Бобровского

На 18-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» судья Ян Бобровский правильно зафиксировал фол на Николае Комличенко и назначил штрафной удар, но ошибочно показал красную карточку Андрею Малых за лишение соперника явной возможности забить гол.

Видеоассистенты Алексей Амелин и Андрей Фисенко провели проверку и определили, что рефери неверно оценил случившееся перед штрафной площадью хозяев поля. Они пригласили Бобровского к монитору и предложили ему самому убедиться в том, что явной возможности забить у Комличенко не было. В момент нарушения правил он не владел мячом и не контролировал его. На самом деле Малых сорвал перспективную атаку соперника. А это наказывается только желтой карточкой. В итоге Бобровский изменил свое первоначальное решение и удаление оренбуржца отменил.

Это 71-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 67 раз первоначальное решение изменялось. Три раза оно было сохранено. 1 раз пенальти не был назначен из-за предшествовавшего ему фола.