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8 марта 2025, 12:44

Талал: «Ахмат» не заслуживает того места в таблице, на котором находится»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Ахмата» Амин Талал прокомментировал ничью с «Локомотивом» в матче 20-го тура РПЛ.

«Игра против «Локомотива» получилась тяжелой. Если бы нам сказали перед матчем, что мы сыграем вничью, то думаю, все посчитали бы это хорошим результатом, но после игры у всех ощущение, что мы могли добиться большего. У нас были хорошие моменты, чтобы забить еще. Но все равно в целом мы довольны игрой и результатом, которого удалось добиться. Наша цель на вторую часть сезона — это выбраться из зоны вылета и стыковых матчей. На мой взгляд, «Ахмат» не заслуживает места, на котором сейчас находится. Нам нужно продолжать зарабатывать очки в том же духе, как мы это делаем сейчас», — цитирует Талала Legalbet.ru.

«Ахмат» занимает на 14-е место с 17 очками. В следующем туре грозненцы сыграют в гостях с «Химками» 15 марта.

Источник: Legalbet.ru
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ФК Ахмат
Мохамед Амин Талал
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
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