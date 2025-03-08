Талал: «Ахмат» не заслуживает того места в таблице, на котором находится»

Полузащитник «Ахмата» Амин Талал прокомментировал ничью с «Локомотивом» в матче 20-го тура РПЛ.

«Игра против «Локомотива» получилась тяжелой. Если бы нам сказали перед матчем, что мы сыграем вничью, то думаю, все посчитали бы это хорошим результатом, но после игры у всех ощущение, что мы могли добиться большего. У нас были хорошие моменты, чтобы забить еще. Но все равно в целом мы довольны игрой и результатом, которого удалось добиться. Наша цель на вторую часть сезона — это выбраться из зоны вылета и стыковых матчей. На мой взгляд, «Ахмат» не заслуживает места, на котором сейчас находится. Нам нужно продолжать зарабатывать очки в том же духе, как мы это делаем сейчас», — цитирует Талала Legalbet.ru.

«Ахмат» занимает на 14-е место с 17 очками. В следующем туре грозненцы сыграют в гостях с «Химками» 15 марта.