Талал: «Ахмат» не заслуживает того места в таблице, на котором находится»
Полузащитник «Ахмата» Амин Талал прокомментировал ничью с «Локомотивом» в матче 20-го тура РПЛ.
«Игра против «Локомотива» получилась тяжелой. Если бы нам сказали перед матчем, что мы сыграем вничью, то думаю, все посчитали бы это хорошим результатом, но после игры у всех ощущение, что мы могли добиться большего. У нас были хорошие моменты, чтобы забить еще. Но все равно в целом мы довольны игрой и результатом, которого удалось добиться. Наша цель на вторую часть сезона — это выбраться из зоны вылета и стыковых матчей. На мой взгляд, «Ахмат» не заслуживает места, на котором сейчас находится. Нам нужно продолжать зарабатывать очки в том же духе, как мы это делаем сейчас», — цитирует Талала Legalbet.ru.
«Ахмат» занимает на 14-е место с 17 очками. В следующем туре грозненцы сыграют в гостях с «Химками» 15 марта.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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