«Оренбург» — «Ростов»: Мансилья сравнял счет спустя шесть минут

«Оренбург» сравнял счет в домашнем матче с «Ростовом» в 20-м туре РПЛ — 1:1.

Гол на 28-й минуте забил нападающий Брайан Мансилья.