«Оренбург» — «Ростов»: Мансилья сравнял счет спустя шесть минут
«Оренбург» сравнял счет в домашнем матче с «Ростовом» в 20-м туре РПЛ — 1:1.
Гол на 28-й минуте забил нападающий Брайан Мансилья.
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|Акрон – Зенит
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|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
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|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
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|17:00
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|19:30
|Рубин – Краснодар
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