«Оренбург» — «Ростов»: Осипенко забил гол со штрафного
«Ростов» повел в счете в гостевом матче с «Оренбургом» в 20-м туре РПЛ — 1:0.
Гол со штрафного на 22-й минуте забил Максим Осипенко.
Ранее арбитр показал красную карточку защитнику «Оренбурга» Андрею Малыху за фол на форварде «Ростова» Николае Комличенко. Позже судья отменил свое решение и назначил штрафной удар, который успешно реализовал Осипенко.
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|
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|
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|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
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|10
|1
|2
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|10-25
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|
16
|Факел
|10
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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|
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
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|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
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Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
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|1
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Матеус Рейс
ЦСКА
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|1
|1
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