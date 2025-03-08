«Оренбург» — «Ростов»: Осипенко забил гол со штрафного

«Ростов» повел в счете в гостевом матче с «Оренбургом» в 20-м туре РПЛ — 1:0.

Гол со штрафного на 22-й минуте забил Максим Осипенко.

Ранее арбитр показал красную карточку защитнику «Оренбурга» Андрею Малыху за фол на форварде «Ростова» Николае Комличенко. Позже судья отменил свое решение и назначил штрафной удар, который успешно реализовал Осипенко.