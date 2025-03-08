«Оренбург» — «Ростов»: гол Комличенко вывел гостей вперед
«Ростов» вновь вышел вперед в матче с «Оренбургом» в 20-м туре РПЛ — 2:1.
На 70-й минуте гол забил Николай Комличенко.
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4
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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