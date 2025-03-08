«Факел» — «Зенит»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Факел» и «Зенит» встречаются в 20-м туре чемпионата России в субботу, 8 марта. Матч на стадионе «Факел» в Воронеже начинается в 14.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 14.20 мск, за десять минут игры.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ в Воронеже. Результат и ключевые события игры «Факел» — «Зенит» также изучайте в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта 2025, 14:30. Факел (Воронеж)

В 19 турах чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и перед туром занимал 15-е место, предыдущим соперником воронежцев были «Химки» (0:1). У «Зенита» — 40 очков и вторая строчка в турнирной таблице с отставанием от выигравшего вчера «Краснодара» на три очка, питерцы в прошлую субботу завершили вничью встречу с ЦСКА (0:0).