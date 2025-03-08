Удальцов — о поражении от «Краснодара»: «Искать причины поражения надо в себе, а не в судьях»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что не готов комментировать судейство в матче 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

«На тему судейства не хочу разговаривать. Надо в первую очередь искать причины поражения в себе, а не в судьях. Матчи обслуживают профессиональные люди, давайте это не обсуждать, просто доверимся их решению», — цитирует Удальцова «РБ Спорт».

«Пари НН» располагается на 11 месте в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками.