«Оренбург» разгромил махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

«Оренбург» разгромил махачкалинское «Динамо» в матче 10-го тура чемпионата России — 4:0.

Игра состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге 10 октября.

В составе хозяев дубль оформил Хорди Томпсон (второй мяч он забил с пенальти). Еще по голу забили Джон Паласиос и Гедеон Гузина.

«Оренбург» с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинское «Динамо» (12 очков) находится на восьмом месте.

В 11-м туре РПЛ 17 октября бело-голубые сыграют с «Акроном» в Махачкале, а «Оренбург» встретится с «Родиной» в Москве 19 октября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 13:00. Газовик (Оренбург)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max