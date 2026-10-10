«Краснодар» — «Зенит»: счет и результат матча РПЛ

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в 10-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

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Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Зенит» можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 18.30 мск.

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