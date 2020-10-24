«Они имеют право протестовать». Мозес посвятил победу над «Краснодаром» народу Нигерии

Защитник «Спартака» Виктор Мозес после победы над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ поздравил болельщиков и поддержал Нигерию.

«Блестящая сегодняшняя победа. Рад забить свой первый гол за клуб.

Посвящаю свою цель народу Нигерии. Довольно. Нигерийцы имеют право протестовать и не быть убитыми за это», — подписал пост Мозес и добавил хештег «PrayForNigeria».

В Нигерии проходят массовые протесты против Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений полиции. С 2012-го SARS вызывает недовольство людей из-за того, что его связывают с актами вымогательства, пыток, фальсификации и шантажа. В результате столкновений с полицией погибли местные жители.

В игре с «Краснодаром» 29-летний Мозес забил свой первый гол за красно-белых.

«Почему убивают невинных?» Реакция Мозеса на протесты в Нигерии