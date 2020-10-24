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«Они имеют право протестовать». Мозес посвятил победу над «Краснодаром» народу Нигерии

24 октября 2020, 23:26
Виктор Мозес (слева). Фото instagram.com
Виктор Мозес (слева). Фото instagram.com
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Защитник «Спартака» Виктор Мозес после победы над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ поздравил болельщиков и поддержал Нигерию.

«Блестящая сегодняшняя победа. Рад забить свой первый гол за клуб.
Посвящаю свою цель народу Нигерии. Довольно. Нигерийцы имеют право протестовать и не быть убитыми за это», — подписал пост Мозес и добавил хештег «PrayForNigeria».

В Нигерии проходят массовые протесты против Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений полиции. С 2012-го SARS вызывает недовольство людей из-за того, что его связывают с актами вымогательства, пыток, фальсификации и шантажа. В результате столкновений с полицией погибли местные жители.

В игре с «Краснодаром» 29-летний Мозес забил свой первый гол за красно-белых.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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