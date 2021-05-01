Олич: «У нас мало игроков, которые могут выходить на поле»
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич посетовал на проблемы с составом перед матчем 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы».
«Конечно, после поражений нелегко. И мне, и команде. У нас очень мало игроков, которые могут выходить на поле. Но сегодня Кучаев и Бохинен вернулись, что для меня очень важно.
Карпов много пропустил. Кучаев тоже только начал тренироваться. Бохинен мало тренировался», — заявил хорват в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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