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Олич: «У нас мало игроков, которые могут выходить на поле»

16:28
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич посетовал на проблемы с составом перед матчем 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы».

«Конечно, после поражений нелегко. И мне, и команде. У нас очень мало игроков, которые могут выходить на поле. Но сегодня Кучаев и Бохинен вернулись, что для меня очень важно.

Карпов много пропустил. Кучаев тоже только начал тренироваться. Бохинен мало тренировался», — заявил хорват в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА - Уфа

 

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