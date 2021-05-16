Олич прокомментировал многочисленные травмы игроков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после матча с «Динамо» (2:3) высказался о большом количестве травм в составе армейского клуба.

«Не могу сказать, что команда не готова. Травмы случились тогда, когда я уже пришел, тогда был перерыв на сборные. Марио, один из самых важных игроков, сыграл три матча за национальную команду по 90 минут, потом у нас начались встречи, и он получил травму. С «Тамбовом», «Арсеналом» и «Ротором» я не мог дать ему отдых. Кучаев не был готов, сейчас у него опять травма. Надеюсь, в следующем сезоне такого количества травм не будет.

Мне нужны только эти игроки, которые у меня есть, но здоровые. Когда предстояли три важные игры — «Сочи», «Спартак» и с «Локомотивом» на Кубок, я даже не знал за день игры, кто у меня сможет сыграть, на скамейке находилось по два-три человека. Надеюсь, никогда больше не попаду в такую сложную ситуацию", — цитирует Олича официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА набрал 50 очков и закончил чемпионат на шестом месте. Армейцы впервые с сезона-2001/02 не будут участвовать в еврокубках.