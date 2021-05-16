Петржела: «Локомотив» может дойти до четвертьфинала ЛЕ. Не верю, что «Спартак» хорошо выступит в ЛЧ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы российских команд в еврокубках в следующем сезоне.

«Российские команды в еврокубках? «Локомотив» хорошо показывал себя во второй части сезона. Почти как «Зенит». Я думаю, что в Лиге Европы «Локомотив» сможет побороться. Может, в группе они будут не первыми, но дойти до 1/8 или до 1/4 им по силам. Как покажет себя «Спартак»? Очень сложно сказать. Не верю, что красно-белые выступят хорошо», — сказал Петржела «СЭ».

Петржела также оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Я бы очень не хотел, чтобы команда из Санкт-Петербурга опять вылетела из Лиги чемпионов. Надеюсь, что хотя бы в Лигу Европы смогут попасть. Необходимо найти проблему в команде — почему «Зенит» так показывает себя в еврокубках в последних сезонах. Может, это в тренере. Может, в самой команде. Сложно сказать, если честно», — добавил Петржела.

В чемпионате России-2020/21 «Зенит» занял первое место и получил право на групповую стадию Лиги чемпионов. «Локомотив» занял третье место (56 очков) и попал в групповую стадию Лиги Европы. «Спартак» с 57 очками стал вторым и получил путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

(Артем Бухаев)