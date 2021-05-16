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Петржела: «Локомотив» может дойти до четвертьфинала ЛЕ. Не верю, что «Спартак» хорошо выступит в ЛЧ»

17:50
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы российских команд в еврокубках в следующем сезоне.

«Российские команды в еврокубках? «Локомотив» хорошо показывал себя во второй части сезона. Почти как «Зенит». Я думаю, что в Лиге Европы «Локомотив» сможет побороться. Может, в группе они будут не первыми, но дойти до 1/8 или до 1/4 им по силам. Как покажет себя «Спартак»? Очень сложно сказать. Не верю, что красно-белые выступят хорошо», — сказал Петржела «СЭ».

Петржела также оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Я бы очень не хотел, чтобы команда из Санкт-Петербурга опять вылетела из Лиги чемпионов. Надеюсь, что хотя бы в Лигу Европы смогут попасть. Необходимо найти проблему в команде — почему «Зенит» так показывает себя в еврокубках в последних сезонах. Может, это в тренере. Может, в самой команде. Сложно сказать, если честно», — добавил Петржела.

В чемпионате России-2020/21 «Зенит» занял первое место и получил право на групповую стадию Лиги чемпионов. «Локомотив» занял третье место (56 очков) и попал в групповую стадию Лиги Европы. «Спартак» с 57 очками стал вторым и получил путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

(Артем Бухаев)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69

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