Малышев о трансферной кампании «Спартака»: «Укрепили те позиции, которые хотели»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в 8-м туре РПЛ и подвел итоги трансферной кампании клуба.

«Очень интересная игра. Дожали, получилось эмоционально для зрителей и с хэппи-эндом. По судейству говорить не хочется. Претензии к тренерскому штабу? Не комментирую. Трансферная кампания. Те позиции, которые хотели укрепить, укрепили. Насколько получится у игроков, которых купили, посмотрим зимой. Прогнозов по поводу места делать не буду. По составу, на мой взгляд, команда очень сильная», — сказал Малышев.

После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте.