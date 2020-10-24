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«Очень хотели победить». Вендел — о поражении «Зенита» от «Рубина»

19:59
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Полузащитник «Зенита» Вендел после поражения от «Рубина» (1:2) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи и поделился эмоциями от игры на домашнем стадионе.

«Счастлив первому выходу в стартовом составе «Зенита» и одновременно очень грустно потерпеть в такой день поражение», — приводит слова Вендела пресс-служба «Зенита». «Но надо продолжать работать и сфокусироваться на матче в Дортмунде».

«Стадион и болельщики? Мне с самого начала очень понравилось здесь. Отличная поддержка фанатов, красивая арена. Надеюсь, здесь меня будут ждать большие победы!»

«Мы очень хотели победить — к сожалению, нам это не удалось. Теперь необходимо как следует подготовиться к следующей игре, которая очень важна для нас».

Зенит — Рубин

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-10-24-vendel-nado-prodolzhat-rabotat-i-skontsentrirovatsya-na-matche-v-dortmunde.htm

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