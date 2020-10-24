Полузащитник «Зенита» Вендел после поражения от «Рубина» (1:2) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи и поделился эмоциями от игры на домашнем стадионе.

«Счастлив первому выходу в стартовом составе «Зенита» и одновременно очень грустно потерпеть в такой день поражение», — приводит слова Вендела пресс-служба «Зенита». «Но надо продолжать работать и сфокусироваться на матче в Дортмунде».

«Стадион и болельщики? Мне с самого начала очень понравилось здесь. Отличная поддержка фанатов, красивая арена. Надеюсь, здесь меня будут ждать большие победы!»

«Мы очень хотели победить — к сожалению, нам это не удалось. Теперь необходимо как следует подготовиться к следующей игре, которая очень важна для нас».