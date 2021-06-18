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«Нытики». Зарема отреагировала на слова гендиректора ЦСКА о судействе

10:52
Зарема Салихова. Фото Telegram-канал Заремы Салиховой.
Зарема Салихова. Фото Telegram-канал Заремы Салиховой.
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Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в своем Telegram-канале высказалась о реплике генерального директора ЦСКА Романа Бабаева. В одном из интервью он сказал, что армейцы не попали в еврокубки из-за ошибок судей.

«Нытики-нытики», — написала Салихова, прикрепив скрин слов Бабаева.

В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, отстав на три очка от «Рубина» и «Сочи».

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/200

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