«Нытики». Зарема отреагировала на слова гендиректора ЦСКА о судействе
10:52
Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в своем Telegram-канале высказалась о реплике генерального директора ЦСКА Романа Бабаева. В одном из интервью он сказал, что армейцы не попали в еврокубки из-за ошибок судей.
«Нытики-нытики», — написала Салихова, прикрепив скрин слов Бабаева.
В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, отстав на три очка от «Рубина» и «Сочи».
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