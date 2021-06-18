«Нытики». Зарема отреагировала на слова гендиректора ЦСКА о судействе

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в своем Telegram-канале высказалась о реплике генерального директора ЦСКА Романа Бабаева. В одном из интервью он сказал, что армейцы не попали в еврокубки из-за ошибок судей.

«Нытики-нытики», — написала Салихова, прикрепив скрин слов Бабаева.

В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, отстав на три очка от «Рубина» и «Сочи».