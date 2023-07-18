Бонгонда — о переходе в «Спартак»: «Я всегда принимал решения исходя из того, насколько настойчив клуб»
Новичок «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что думает о московской команде и ее конкурентах. Он также сообщил, почему решил перейти в клуб, несмотря на отсутсвие еврокубков.
— Конкуренции я не боюсь. Во всех клубах, где я играл, были сильные конкуренты. «Спартак» — не исключение. Я понимал, что так будет. Что касается «Спартака», перед переходом я понял, что это клуб с большой историей и что здесь мне будет интересно.
— Было ли при переходе гарантировано игровое время и место в основном составе?
— Нет, таких гарантий я не получал. Но я знал, что переговоры с «Кадисом» проходили непросто. «Кадис» не хотел меня отпускать. Тем не менее, «Спартак» был настойчив. Для меня это стало неким сигналом того, что на меня здесь рассчитывают.
— Почему приняли решение приехать в «Спартак»? В России ведь нет еврокубков. Наверняка у вас были предложения от других клубов.
— Я хотел пойти в ту команду, которая мне подходит и нравится. В своей карьере я всегда принимал решения исходя из того, насколько настойчив клуб, который меня приглашает.
«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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