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8 октября, 17:57

Смолов обогнал Тихонова и Семшова. До сотни остался один гол

Федор Смолов забил 99-й гол в чемпионатах России
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов, сравняв счет в матче против ЦСКА, довел результативный счет в чемпионатах России до 99 голов.

В списке лучших снайперов турнира форвард обогнал Андрея Тихонова и Игоря Семшова.

Гроссмейстерскую отметку в 100 голов разменяли семь игроков, рекорд принадлежит Артему Дзюбе, на счету которого 148 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

390

148

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

277

98

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98
Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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