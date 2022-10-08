Смолов обогнал Тихонова и Семшова. До сотни остался один гол

Нападающий «Динамо» Федор Смолов, сравняв счет в матче против ЦСКА, довел результативный счет в чемпионатах России до 99 голов.

В списке лучших снайперов турнира форвард обогнал Андрея Тихонова и Игоря Семшова.

Гроссмейстерскую отметку в 100 голов разменяли семь игроков, рекорд принадлежит Артему Дзюбе, на счету которого 148 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России