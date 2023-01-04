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Сегодня, 11:35

Романцев: «Зенит» ждет жаркая концовка сезона под девизом «Без права на ошибку!»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев объяснил, почему «Зениту» будет тяжело выиграть пятый чемпионат страны подряд.

— Недавно Евгений Гинер сказал, что с «Зенитом» вполне можно побороться за чемпионство, напомнив о его кубковой осечке с «Аланией» и в первенстве с «Ахматом». У кого больше шансов обойти питерцев — у «Спартака» или «Ростова», поскольку «Динамо» и ЦСКА вряд удастся сократить разрыв в тринадцать очков?

— Что ж, согласен с Евгением Ленноровичем — шанс у спартаковцев и ростовчан есть. Мне даже кажется, что календарь концовки чемпионата у «Спартака» более предпочтительный, чем у конкурентов в золотой гонке. Но это не повод для расслабленности. И если уж Абаскаль с командой всерьез нацелились на золото, то у них не остается права на случайные потери. Как и у «Зенита», чье домашнее поражение от «Ахмата» взбодрило преследователей. Тем более что питерцам предстоит сыграть с «Ростовом» в гостях. А также с ЦСКА, «Локомотивом» и «Сочи». И хотя они в гонке за чемпионство не участвуют, но крови попортить могут. «Спартак» же на «Открытие Арене» примет команду Карпина, ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». А вот с «Зенитом» предстоит выяснять отношения в Питере. И это может стать ключевым моментом. У ростовчан же, кроме матча со «Спартаком» в столице, будет еще выезд к ЦСКА и «Краснодару». Словом, нас ждет жаркая концовка под девизом «Без права на ошибку!».

Ранее Романцев, которому сегодня исполнилось 69 лет, рассказал, чем ему запомнился 2022 год.

Квинси Промес. «В новогоднюю ночь загадал, чтобы чиновники ФИФА и УЕФА одумались». Романцев — о российском футболе, Промесе и борьбе за золото

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
11
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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