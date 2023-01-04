Романцев: «Зенит» ждет жаркая концовка сезона под девизом «Без права на ошибку!»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев объяснил, почему «Зениту» будет тяжело выиграть пятый чемпионат страны подряд.

— Недавно Евгений Гинер сказал, что с «Зенитом» вполне можно побороться за чемпионство, напомнив о его кубковой осечке с «Аланией» и в первенстве с «Ахматом». У кого больше шансов обойти питерцев — у «Спартака» или «Ростова», поскольку «Динамо» и ЦСКА вряд удастся сократить разрыв в тринадцать очков?

— Что ж, согласен с Евгением Ленноровичем — шанс у спартаковцев и ростовчан есть. Мне даже кажется, что календарь концовки чемпионата у «Спартака» более предпочтительный, чем у конкурентов в золотой гонке. Но это не повод для расслабленности. И если уж Абаскаль с командой всерьез нацелились на золото, то у них не остается права на случайные потери. Как и у «Зенита», чье домашнее поражение от «Ахмата» взбодрило преследователей. Тем более что питерцам предстоит сыграть с «Ростовом» в гостях. А также с ЦСКА, «Локомотивом» и «Сочи». И хотя они в гонке за чемпионство не участвуют, но крови попортить могут. «Спартак» же на «Открытие Арене» примет команду Карпина, ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». А вот с «Зенитом» предстоит выяснять отношения в Питере. И это может стать ключевым моментом. У ростовчан же, кроме матча со «Спартаком» в столице, будет еще выезд к ЦСКА и «Краснодару». Словом, нас ждет жаркая концовка под девизом «Без права на ошибку!».

Ранее Романцев, которому сегодня исполнилось 69 лет, рассказал, чем ему запомнился 2022 год.