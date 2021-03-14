Камано — о дубле в ворота «Сочи»: «Надеюсь, это поможет мне раскрепоститься»
Полузащитник «Локомотива» Франсуа Камано поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:1). Он отметился дублем в этой встрече.
«Хочу поблагодарить команду, своих партнеров. У нас коллективная победа. Мы хорошо подготовились, усердно работали на сборах, поэтому у нас такая хорошая победная серия. Надо продолжать в том же духе, — сказал Камано в эфире «Матч Премьер». — Очень рад, что продолжили нашу победную поступь. Также очень доволен, что удалось отличиться. Надеюсь, это поможет мне раскрепоститься.
Та позиция, куда меня поставили, это итоги работы на сборах. По мнению тренеров, я могу приносить там больше пользы. Мне нравится эта позиция. Как результат — эти два гола.
Не надо теряться. Нужно сохранять эмоции. Будем стараться добиваться победы в каждой игре. Только в конце сезона посмотрим, к чему придем. Будем двигаться от матча к матчу. Будем надеяться на хороший результат».
В турнирной таблице «Локомотив» поднялся на четвертое место, набрав 37 очков. «Сочи» с тем же числом очков идет на пятой строчке.
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