Николич отметил игру Камано в матче с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отметил игру нападающего Франсуа Камано в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). В этой встрече форвард оформил дубль.
— Я очень рад, что вернулся Камано. Этот парень в отличной форме. Зимой ему немного не хватало везения, моменты были. Сегодня он забил два гола за 35 минут. Он прошел через непростую ситуацию. У меня в стране тоже был беспокойный этап в жизни. Никто не знает, вдруг будет война, будут бомбы. Он прилетел только вчера и сегодня забил два гола. Хочу поблагодарить его, — сказал Николич.
«Локомотив» поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в семи играх.
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