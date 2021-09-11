Николич дал оценку работы «Локомотива» на трансферном рынке
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил работу команды на трансферном рынке прошедшим летом.
— Доволен ли я итогом трансферного окна? Это не такая простая ситуация. У нас пришли новые люди, которые отвечают за селекцию. Они устроили такой удел, но я был в курсе всего того, что происходит. У нас есть коммуникация. Как устроена система — главный тренер отвечает за результат. Так устроено во многих клубах. Есть люди, которые отвечают за селекцию и за скаутинг. Я нормально к этому отношусь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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