Николич объяснил, почему выпустил в старте 19-летнего Мухина
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о ситуации с травмированными в команде перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» и объяснил, почему выпустил в стартовом составе 19-летнего полузащитника Максима Мухина.
— У нас непростая ситуация со здоровьем игроков и травмами, но мы собрали команду, в которой я уверен, которая готова попробовать забрать 3 очка у «Рубина», который является качественным соперником, — сказал в эфире «Матч Премьер» Николич.
— В стартовом составе «Локомотива» дебютирует 19-летний Мухин. Он готов играть в старте, или это от безысходности?
— Второй вариант, как вы сказали. Я в нем тоже уверен. Он — молодой игрок, но с хорошим менталитетом, способный. Он немного играл, два раза выходил на замену в матчах основной команды. Это шанс для него, ему нужно воспользоваться этой возможностью.
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Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Рубин»
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