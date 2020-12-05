РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Николич объяснил, почему выпустил в старте 19-летнего Мухина

13:53
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о ситуации с травмированными в команде перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» и объяснил, почему выпустил в стартовом составе 19-летнего полузащитника Максима Мухина.

— У нас непростая ситуация со здоровьем игроков и травмами, но мы собрали команду, в которой я уверен, которая готова попробовать забрать 3 очка у «Рубина», который является качественным соперником, — сказал в эфире «Матч Премьер» Николич.

— В стартовом составе «Локомотива» дебютирует 19-летний Мухин. Он готов играть в старте, или это от безысходности?

— Второй вариант, как вы сказали. Я в нем тоже уверен. Он — молодой игрок, но с хорошим менталитетом, способный. Он немного играл, два раза выходил на замену в матчах основной команды. Это шанс для него, ему нужно воспользоваться этой возможностью.

Следить за матчем «Локомотив» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Рубин»

Локомотив — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир