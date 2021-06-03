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Чистяков о переходе в «Зенит»: «Я безумно счастлив, что остался»

18:40
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Новичок «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал свой переход из «Ростова» в петербургский клуб.

Сегодня, 3 июня, футболист заключил с сине-бело-голубыми трехлетний контракт.

«Спасибо большое! Я безумно счастлив, что остался — это то, чего я и хотел, о чем мечтал с самого детства. Пока до конца не могу осознать, что эта мечта сбылась. Теперь хочу, как можно дольше остаться в этом клубе, завоевать место в основе, выиграть максимальное количество трофеев и титулов. И попасть в сборную. Вот мои мечты, цели и планы на ближайшие годы», — цитирует Чистякова официальный сайт «Зенита».

В октябре 2020 года Чистяков перешел в петербургский клуб на правах аренды из «Ростова» до конца сезона с правом выкупа. За сине-бело-голубых игрок провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Вместе с петербургским клубом он стал чемпионом России.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-06-03-dmitriy-chistyakov-ya-bezumno-schastliv-chto-ostalsya.htm

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