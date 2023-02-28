Неманья Пейчинович: «Давно ничего не слышал о Дзюбе, но его переход в «Локомотив» пойдет на пользу команде»

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович высказался о переходе в московский клуб форварда Артема Дзюбы.

«Давно ничего не слышал о Дзюбе, но его переход в «Локомотив», несмотря на прошлое в «Спартаке» и «Зените», пойдет на пользу команде. Это опытный игрок и топовый нападающий, который побил многое бомбардирские рекорды в РПЛ. Надеюсь, в «Локомотиве» Артем покажет тот же высокий класс и форму, которую демонстрировал в «Зените», — приводит Sport24 слова Пейчиновича.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» 8 февраля. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца сезона.