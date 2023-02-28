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Неманья Пейчинович: «Давно ничего не слышал о Дзюбе, но его переход в «Локомотив» пойдет на пользу команде»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович высказался о переходе в московский клуб форварда Артема Дзюбы.

«Давно ничего не слышал о Дзюбе, но его переход в «Локомотив», несмотря на прошлое в «Спартаке» и «Зените», пойдет на пользу команде. Это опытный игрок и топовый нападающий, который побил многое бомбардирские рекорды в РПЛ. Надеюсь, в «Локомотиве» Артем покажет тот же высокий класс и форму, которую демонстрировал в «Зените», — приводит Sport24 слова Пейчиновича.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» 8 февраля. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца сезона.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-peychinovich-davno-nichego-ne-slyshal-o-dzyube-no-yego-perekhod-v-lokomotiv-poydet-na-polzu-komande
Артем Дзюба
Неманья Пейчинович
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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