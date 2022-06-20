Источник: «Крылья Советов» выкупили Глушенкова у «Спартака»

«Крылья Советов» оформили переход полузащитника Максима Глушенкова из «Спартака», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клубы оформили трансфер футболиста. Самарский клуб заключил с 22-летним футболистом контракт на три года.

Сезон-2021/22 Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. Полузащитник сыграл 29 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.