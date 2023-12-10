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Наумов назвал прекрасным поле на домашнем стадионе «Локомотива» в матче с «Уралом»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов похвалил работников домашнего стадиона железнодорожников за подготовку поля к матчу 18-го тура РПЛ с «Уралом».

«Нужно отдать должное коллективу «Локомотива», который поддержал поле в очень хорошем состоянии. Мороз вообще не мешал игре, поле было прекрасное. Это говорит о том, что, когда клуб хочет добиваться результата, он всегда может сделать нормальное поле, не надо ссылаться на какие-то погодные условия. Что касается самого матча, «Локомотив» показал прекрасную игру, было видно, что он сильнее «Урала». И при счете 1:0, когда у «Урала» появлялись моменты, меня не покидало ощущение, что «Локомотив» обязательно выиграет», — цитирует Наумова «Газета.Ru».

«Локомотив» победил «Урал» со счетом 2:0 в матче, который прошел 8 декабря. На данный момент московская команда с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 19 баллами расположился на 12-й позиции.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/10/21895369.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Николай Наумов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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