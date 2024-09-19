Лусиано Гонду: «Адаптация в «Зените» еще не закончилась, привыкаю к новым реалиям»

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано рассказал о своей адаптации в петербургском клубе.

— Все замечательно. Меня встретил клуб, команда, преследующая самые высокие цели, с распростертыми объятиями. Сделали все возможное, помогли всем, чем могли, чтобы процесс адаптации начался и шел как можно лучше. Думаю, он еще не закончился — я все еще привыкаю к новым реалиям, но уже намного проще. Огромная радость от того, что защищаю цвета такого клуба, как «Зенит». Продолжаю вливаться в команду и привыкать к тренерским идеям, — сказал Лусиано журналистам.

23-летний Лусиано забил 3 гола в 2 матчах РПЛ. В 9-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдет в субботу, 21 сентября, на «Газпром Арене».