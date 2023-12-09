«Зенит» — «Пари НН»: Кассьерра открыл счет в матче

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил на 15-й минуте матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» — 1:0.

Вендел пробил издали в перекладину, первым на отскоке был Мантуан, который прострелил на дальнюю штангу, откуда Кассьерра направил мяч в ворота.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Пари НН».