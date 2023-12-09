«Зенит» — «Пари НН»: Кассьерра открыл счет в матче
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил на 15-й минуте матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» — 1:0.
Вендел пробил издали в перекладину, первым на отскоке был Мантуан, который прострелил на дальнюю штангу, откуда Кассьерра направил мяч в ворота.
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|8
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|
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|9
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|
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|3
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|
15
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|17
|3
|4
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|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
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|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
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