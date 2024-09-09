Тикнизян: «В команде договорились, что будем смотреть таблицу только в мае»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал результаты своей команды в нынешнем сезоне.

«В команде между собой мы договорились, что будем смотреть таблицу только в мае. Сегодня мы идем от игры к игре. Не думаем, что будет завтра. Про ментальную составляющую и про борьбу за чемпионство соглашусь с нашим главным тренером, который перед началом сезона сказал, что мы здесь не для участия, а чтобы бороться. Выводы и итоги будем делать в мае», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

После 7 туров РПЛ «Локомотив» находится на 3-м месте в таблице, набрав 15 очков. В следующем матче железнодорожники сыграют в гостях с «Оренбургом» 14 сентября.