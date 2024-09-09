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Сегодня, 13:28

Тикнизян: «В команде договорились, что будем смотреть таблицу только в мае»

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал результаты своей команды в нынешнем сезоне.

«В команде между собой мы договорились, что будем смотреть таблицу только в мае. Сегодня мы идем от игры к игре. Не думаем, что будет завтра. Про ментальную составляющую и про борьбу за чемпионство соглашусь с нашим главным тренером, который перед началом сезона сказал, что мы здесь не для участия, а чтобы бороться. Выводы и итоги будем делать в мае», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

После 7 туров РПЛ «Локомотив» находится на 3-м месте в таблице, набрав 15 очков. В следующем матче железнодорожники сыграют в гостях с «Оренбургом» 14 сентября.

Источник: Metaratings.ru
Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

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 4 1 1
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