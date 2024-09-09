Классен ответил на шутку Хлусевича: «Было бы очень круто вернуться в «Спартак» и стать капитаном»

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» отреагировал на шутку полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича.

— Хлусевич и Зобнин как-то говорили, что в «Спартаке» у тебя самый плохой музыкальный вкус.

— Это они шутили. К тому же музыкальные предпочтения у меня в «Спартаке» поменялись: раньше русскую музыку не слушал, а сейчас в плейлисте есть треки, которые включали ребята из команды.

— Хлусевич этим летом сказал, что при выборе капитана отдал бы свой голос за тебя.

— Это его очередная шутка, ха-ха! У нас с ним очень хорошие отношения. Он веселый парень.

— Хорошим ответом на шутку было бы однажды вернуться в «Спартак» и реально стать капитаном.

— Было бы очень круто! Моя главная цель — вернуться в топ-клуб уровня «Спартака».

В «Люнгбю» Классен перешел на правах свободного агента, так как «Спартак» расторг с игроком контракт в конце июня. За красно-белых он провел 32 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.