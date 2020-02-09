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«Мы не общаемся. Работает и работает». Мостовой ответил на вопрос, завидует ли он Карпину

18:00
Александр Мостовой. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Мостовой. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

— У вас нет тренерской лицензии. А в структуре клуба хотели бы поработать, менеджером?

— Структура клубов большая. Есть вторые, третьи, пятые тренеры. Кстати, хорошая работа. Сидишь и ничего не делаешь. Вовремя встал, порадовался, обнялся, поцеловался с главным тренером и все. Вторым — с удовольствием. У Вити Онопко отличная должность — второй тренер! (Смеется.)

— Карпину по-хорошему завидуете? У него новый контракт с «Ростовом» на пять лет, востребован.

— Хотя Валерий никогда не хотел быть главным тренером. А чему завидовать? Мы не общаемся, давно не виделись, не разговаривали. Работает и работает. Так же как и 15 других специалистов в РПЛ.

— А Цорну завидуете?

— Ему немного завидую, да. (Улыбается.) (Виталий Айрапетов, Мария Маркова)

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