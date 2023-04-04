Мостовой заявил, что Дзюба отлично вернулся в РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре Артема Дзюбы в составе московского «Локомотива».

«Дзюба просто отлично вернулся в РПЛ. Я всегда говорил, что он по-прежнему хорош и умеет забивать голы. Что-то сейчас все, кто в нем сомневался, притихли, уткнулись в тряпочку и молчат. У меня не было сомнений насчет него. Класс у него остался, мастерство есть. Забивать он точно не разучился. «Локомотив» все правильно сделал. Молодцы, что не побоялись его взять», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. В 6 матчах за железнодорожников 34-летний форвард забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.