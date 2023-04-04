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Сычев о Пиняеве: «У нас давно не было нестандартных игроков, главное — не перехвалить»

Сычев поделился впечатлениями о выступлениях Пиняева
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился впечатлениями о выступлениях форварда московского клуба Сергея Пиняева и о его дебюте за национальную команду.

«Он показался мне интересным, нестандартным, что не может не радовать: давно у нас не было игроков, которые могут один в один обыгрывать, действовать максимально нестандартно, забивать голы. Я 20 лет оставался автором самого «молодого» гола в истории сборной России — положа руку на сердце, поколения должны сменяться, и эти рекорды должны биться намного раньше. 20 лет — это совсем не дело. И то, если бы Пиняев Ираку не забил, рекорд бы устоял. Хорошо, что у нас появилась звездочка, главное не перехвалить. Авансов раздается очень много. Напрашивается параллель с Арсеном Захаряном: молодой незаурядный игрок, но в своем втором сезоне показал, что все не очень просто, и нужно выдержать и критику, и эффект второго сезона, и повышенный интерес прессы, болельщиков и специалистов. Это большая работа над собой и работа со стороны его окружения, потому что молодой футболист психологические неустойчив, и чтобы ему сосредоточиться на футболе, нужно, чтобы окружение было правильным и направляло на это все его мысли», — приводит слова Сычева «Газета.Ru».

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он забил 1 гол в 7 матчах за железнодорожников.

26 марта Пиняев забил первый гол за сборную России в товарищеском матче против Ирака (2:0). Он сделал это в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 24 дней и стал самым молодым автором забитого мяча за национальную команду. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Сычеву (18 лет, 6 месяцев и 23 дня).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/04/20133361.shtml?updated
Дмитрий Сычев
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И В Н П +/- О
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2
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3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
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