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Игнатьев: «Торпедо» получило то, что заслужило»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил выступление «Торпедо» в этом сезоне РПЛ. Команда потеряла шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе страны.

«Торпедо» получило то, что заслужило. Результат сезона — венец их производственной деятельности. В РПЛ команду вывел Бородюк. Он талантливый парень. Но надо же было понимать, на что можно рассчитывать в высшей лиге с тем составом, который был. А чтобы это понимать, надо быть профессионалом. В «Торпедо» работают люди, которые в футболе разбираются плохо. «Давай уберем Бородюка» — решили. Ну, убрали. И пошла чехарда: то Ковардаев, то Савичев, то Талалаев, то тренер из Испании. Как будто такими шагами можно что-то решить.

Клотет на финише занялся «чисткой» состава — убрал из команды Кутепова, Журавлева, Нетфуллина. Когда команда идет на последнем месте, такие варианты возможны — встряхнуть игроков, еще что-то. Но, когда вы внизу таблицы, это все без толку. Можно занять в лучшем случае предпоследнее место. Зачем так делать? Освобождайте игроков, когда завершится сезон. Тогда всем все будет понятно. А тут — за что, почему? В общем, ни одного верного решения у «Торпедо». И, конечно, общая неразбериха: стадиона нет, то мы тут, то мы там... Я не знаю, может, Клотет и хороший специалист, но в таком «Торпедо» это было трудно доказать», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-mozhet-klotet-i-horoshij-trener-no-v-torpedo-e-to-trudno-dokazat/
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Борис Игнатьев
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