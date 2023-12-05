Мор: «Карпин не прав, мы же не в Испании живем»
Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» прокомментировал резонансное высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча с ЦСКА в 17-м туре РПЛ.
— Карпин в воскресенье бушевал: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду! То, что мы сегодня видели — убийство футбола!» Прав Валерий Георгиевич?
— Нет. Хотя его эмоции объяснимы. Он много работал над тем, чтобы «Ростов» научился выходить низом из обороны, аккуратно разыгрывая мяч. А при потере должен сразу включаться активный прессинг. На «ВЭБ Арене» в такой футбол играть было сложно. Но мы же не в Испании живем. Нужно учитывать наши реалии. Это во-первых.
— Что во-вторых?
— Я понимаю, играть в снегопад не очень приятно. Но есть регламент, календарь утвержден. Какие основания для переноса? Разве температура опустилась до минус 15?
— В воскресенье в Москве было минус 6.
— В том-то и дело! Если «ВЭБ Арену» прилично замело, то в Черкизове к качеству поля вообще никаких вопросов. Были бы это еврокубки, ни тренеры, ни футболисты даже не заикнулись бы о переносе. Не смутила бы их ни стужа, ни заснеженное поле. Преспокойно бы вышли и отыграли. Как в 1990-м, когда «Спартак» победил «Наполи» во главе с Марадоной. Помните?
— Разумеется.
— В той игре сам Карпин участвовал. Тогда из-за снегопада поляна тоже была в ужасном состоянии. И ничего, никто не говорит, что «Спартак» прошел в следующий раунд исключительно из-за погоды. Или возьмем еще один эпохальный матч.
— Это какой же?
— 2001-й, Лига чемпионов, адский холод — и «Спартак» разносит «Арсенал» 4:1! Да много таких примеров... Кстати, в 15-градусный мороз риск получить травму действительно возрастает. Но сейчас в распоряжении футболистов качественное термобелье, согревающие мази. Уже не околеешь. Вот раньше приходилось тяжелее — не было ни того ни другого. При этом я остаюсь сторонником системы «осень-весна». Не только из-за нашего климата.
— Еще почему?
— Сегодня клубам, которые поднимаются в премьер-лигу, элементарно не хватает времени на подготовку. Летняя пауза очень короткая, а менять надо все, в том числе бюджет и состав. Посмотрите на «Балтику» с «Рубином». Новички к ним подъехали, когда прошло уже семь туров. Вдобавок теперь каждый стадион, принимающий матчи РПЛ, необходимо оборудовать пропускной системой с учетом Fan ID. А это еще дополнительные вложения. Огромные!
— Не то слово.
— Таким командам зимний перерыв значительно облегчит жизнь. Что касается полей, то в декабре нужно играть в южных городах и в Петербурге, где на стадионе есть крыша. И все будут в комфортных условиях.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4