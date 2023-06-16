Чернов отреагировал на слухи о возможном разрыве контракта с «Краснодаром»

Защитник «Краснодара» Евгений Чернов прокомментировал информацию о том, что он может расторгнуть соглашение с командой и перейти в «Ростов».

«Я пока что ничего не комментирую. У меня пока нет такой информации», — цитирует Чернова Metaratings.

В прошедшем сезоне 30-летний защитник выступал на правах аренды за «Ростов». Он провел 23 матча в РПЛ, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.