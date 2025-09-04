Миранчук объяснил, почему принял решение вернуться в Россию и перейти в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возвращении в Россию.

23 августа «Динамо» объявило о подписании Антона Миранчука. Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 29-летнего игрока составит 1,7 миллиона евро.

«У меня был еще год контракта, изначально я планировал его доработать. Но сыграл тот фактор, что Валерий Георгиевич [Карпин] возглавил «Динамо». Я понимаю, что с ним я могу стать лучше как футболист. Хочу постараться добиться результатов с новой командой. Подписал контракт с «Динамо». Говорить о том, были ли другие варианты, не хочу», — сказал Миранчук «СЭ».

Россиянин выступал за «Сьон» с сентября 2024 года. Он провел 25 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.