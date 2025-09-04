Агент Жерсона опроверг информацию о желании бразильца покинуть «Зенит»

Агент Лукас Машадо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Жерсона, отреагировал на информацию о желании его клиента покинуть клуб.

Ранее в СМИ сообщалось, что в переходе футболиста заинтересован саудовский «Аль-Наср».

«Жерсон не чувствует себя несчастным в «Зените». Он адаптируется к новой жизни. Он счастлив и уверен, что у него все получится, как и в каждом клубе, за который он играл», — цитирует Машадо Odds.ru.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в летнее трансферное окно. Он провел за сине-бело-голубых 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.