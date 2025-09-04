Агент Жерсона опроверг информацию о желании бразильца покинуть «Зенит»
Агент Лукас Машадо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Жерсона, отреагировал на информацию о желании его клиента покинуть клуб.
Ранее в СМИ сообщалось, что в переходе футболиста заинтересован саудовский «Аль-Наср».
«Жерсон не чувствует себя несчастным в «Зените». Он адаптируется к новой жизни. Он счастлив и уверен, что у него все получится, как и в каждом клубе, за который он играл», — цитирует Машадо Odds.ru.
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в летнее трансферное окно. Он провел за сине-бело-голубых 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
Источник: Odds.ru
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|19
|
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|6
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|2
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|19
|
4
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|9
|5
|4
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|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
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|0
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|
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|
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|5
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|8
|
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|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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15
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|9
|1
|2
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|
16
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|0
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|9.10
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|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
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|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
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|11.10
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Александр Соболев
Зенит
|7
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|
Максим Глушенков
Зенит
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|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
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|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
|
|
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|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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