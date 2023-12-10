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Клюев назвал очень обидной ничью «Сочи» в матче с «Оренбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Денис Клюев подвел итоги матча против «Оренбурга» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

«Оренбург» отыгрался на последних секундах благодаря голу Данилы Хотулева.

«Результат очень обидный. Прекрасно понимаю ребят, какое у них сейчас состояние. Хотя провели хороший матч, особенно нам удался первый тайм. К сожалению, смогли забить только один гол, хотя моменты были, чтобы увеличить счет.

А во втором тайме было уже сложнее. Соперник отреагировал, игра немного изменилась. Но все равно не опускали руки, были моменты, были подходы. Но немножко не дотерпели", — сказал Клюев на пресс-конференции.

С 11 очками «Сочи» остается на последнем месте в РПЛ. «Оренбург» (15 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

Источник: ФК «Сочи»
Денис Клюев
Футбол
ФК Оренбург
ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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