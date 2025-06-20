Челестини посетил матч молодежной команды ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини присутствует на матче молодежной команды армейцев с «Сочи» в 11-м туре МФЛ.

Игра проходит на стадионе «Октябрь» в Москве. Столичный клуб опубликовал в своем Telegram-канале видео с трибун, на котором запечатлено, как болельщики ЦСКА скандируют имя Челестини.

В пятницу, 20 июня, ЦСКА объявил о назначении швейцарца главным тренером основной команды. Контракт с 49-летним специалистом заключен по схеме «2+1». Ранее Челестини возглавлял «Базель», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии в сезоне-2024/25.